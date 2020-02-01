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Espreso.tvОбществоСурок Тимка спрогнозировал, когда в Украине наступит весна

Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украине наступит весна


фото: ukrinform.ua
Сурок Тимка III спрогнозировал приход в Украину метеорологической весны через шесть недель - 15 марта

Об этом сообщает Укрифнорм .

Сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, сделал прогноз на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, где он и живет.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит через 6 недель, 15 марта", - пояснила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Также уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили ему определить, будет ли снежной следующая зима. Несколько раз животное запускали на столик с соответствующими надписями, но "вердикт" был один и тот же - и следующая зима будет бесснежной.

 

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