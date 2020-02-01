Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украине наступит весна

1 февраля, 2020, 21:47

Сурок Тимка III спрогнозировал приход в Украину метеорологической весны через шесть недель - 15 марта

Об этом сообщает Укрифнорм .

Сурок Тимка III, которого традиционно разбудили в начале февраля, сделал прогноз на биостанции Харьковского национального университета им. Каразина, где он и живет.

"Тимка не увидел своей тени, поэтому весна наступит через 6 недель, 15 марта", - пояснила сотрудница биостанции Надежда Токарская.

Также уже традиционно Тимка делает шуточный прогноз на актуальную тему - в этом году организаторы Дня сурка предложили ему определить, будет ли снежной следующая зима. Несколько раз животное запускали на столик с соответствующими надписями, но "вердикт" был один и тот же - и следующая зима будет бесснежной.