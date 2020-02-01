Стивен Сигал будет баллотироваться в Госдуму от партии боевика "ДНР"

1 февраля, 2020, 12:57

Киноактер Стивен Сигал, который имеет российское гражданство, планирует баллотироваться в Госдуму от партии "За правду", участника захватнической войны с Украиной, писателя Захара Прилепина

Об этом Прилепин сообщил на учредительном съезде партии, который проходит сегодня, 1 февраля 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на росЗМИ.

"Мы с ним общались 3 часа. У него очень четкие представления о том, чего он хочет. Стивен может посадить за один стол нищего и президента. Его все знают. Стивен - это круто", - ответил Прилепин на вопрос о том, зачем актер нужен в Госдуме.

При этом Прилепин не смог объяснить, как Стивен Сигал сможет получить депутатский мандат, имея гражданство США и Сербии.

Справка

Прилепин воевал с украинской армией на Донбассе.

Находился в составе подразделения наемников под эгидой террористической организации "ДНР".