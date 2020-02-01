С 1 марта украинцы будут ездить в Россию только по заграничным паспортам, - Госпогранслужба

1 февраля, 2020, 20:22

Госпогранслужба напомнила, что с 1 марта украинцам для посещения России будет необходим загранпаспорт

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"С 1 марта 2020 года украинцы не смогут пересекать государственную границу с Украиной в Российскую Федерацию на основании паспорта гражданина Украины (так называемого внутреннего паспорта) или свидетельства о рождении", - говорится в сообщении.

Граждане Украины, которые ранее выбыли за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей до 16 лет), смогут вернуться в Украину по этим документам.

В ГНСУ ожидают, что нововведения позволят предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении учитывая низкую степень защиты этих документов и ускорит процедуру пересечения границы.

"Во время оформления лица с внутренним паспортом инспектор-пограничник тратит гораздо больше времени, чтобы внести в базу данных информацию о лице (фамилия, имя, пол, дата рождения, гражданство) и документ (номер, серия, тип). Во время оформление лица с загранпаспортом вся эта информация автоматически считывается ридерами с машиносчитывальной зоны ", - объясняют в ГНСУ.

Госпогранслужба рекомендовала гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы не иметь лишних хлопот во время пограничного контроля.

"Не стоит рассматривать это сообщение как рекомендацию посетить Российскую Федерацию. Ведь паспорт гражданина Украины для выезда за границу дает возможность безвизово посетить многие страны !, - заявили в Госпогранслужбе.