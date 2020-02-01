С 1 февраля в Украине прекратили работать таксофоны
Об этом сообщили в пресс-службе "Укртелекома".
"Укртелеком" принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой с таксофонов ", - объявили в компании.
В "Укртелекоме" объяснили это тем, что развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов.
"Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. мин разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. мин. Это в разы меньше, что вполне понятно. Ведь ввиду доступности современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, мессенджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли значимость ", - заявили в "Укртелекоме".
Сеть таксофонов в Украине насчитывает около 4,8 тыс. В среднем ежедневно с одного таксофона происходило около 2,5 мин разговоров.
- 31 октября стало известно, что "Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит оказывать услуги связи через таксофоны и начнет демонтаж оборудования.
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