С 1 февраля в Украине прекратили работать таксофоны

1 февраля, 2020, 22:46

"Укртелеком" с 1 февраля прекратил предоставлять услуги фиксированной телефонной связи с таксофонов

Об этом сообщили в пресс-службе "Укртелекома".

"Укртелеком" принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемой с таксофонов ", - объявили в компании.

В "Укртелекоме" объяснили это тем, что развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов.

"Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тыс. мин разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тыс. мин. Это в разы меньше, что вполне понятно. Ведь ввиду доступности современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, мессенджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли значимость ", - заявили в "Укртелекоме".

Сеть таксофонов в Украине насчитывает около 4,8 тыс. В среднем ежедневно с одного таксофона происходило около 2,5 мин разговоров.