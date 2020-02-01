"Укртелекому" больше не нужны таксофоны

1 февраля, 2020, 14:37

В субботу, 1 февраля 2020 года, компания "Укртелеком" прекратит обслуживать и начнет демонтировать таксофоны - телефонные автоматы общего пользования, установленные в публичных местах

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Еспресо.TV .

"Оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, и это вызывает сложности с эксплуатацией. Все эти годы услуга таксофонов является убыточной", - отметили в "Укртелекоме"

В компании констатируют, что современная связь не оставила таксофонам места.

"На сегодняшний день сеть насчитывает около 4800 таксофонов, практически все они размещены в городах. В среднем ежедневно с одого таксофона осуществляется только около 2,5 минут разговоров", - рассказали в пресс-службе.