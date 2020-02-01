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Espreso.tvСпорт"Реал" победил "Атлетико" в мадридском дерби

"Реал" победил "Атлетико" в мадридском дерби


фото: REUTERS
В 22-м туре чемпионата Испании "Реал" победил в мадридском дерби "Атлетико"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Винисиус Жуниор на левом фланге бросил в прорыв Ферлана Мэнди. Тот выполнил передачу в центр штрафной, а Карим Бензема ударом в одно касание с нескольких метров отправил мяч в ворота Яна Облака.

"Реал" победил "Атлетико" 1: 0, набрал 49 очков и увеличил отрыв от "Барселоны", которая идет второй, до 6 пунктов. "Атлетико" имеет 36 баллов и занимает пятую позицию.

Чемпионат Испании

22-й тур

1 февраля

"Реал" - "Атлетико" 1: 0

Гол: Бензема, 56

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