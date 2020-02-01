"Реал" победил "Атлетико" в мадридском дерби
1 февраля, 2020, 19:47
В 22-м туре чемпионата Испании "Реал" победил в мадридском дерби "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Единственный гол в матче был забит на 56-й минуте. Винисиус Жуниор на левом фланге бросил в прорыв Ферлана Мэнди. Тот выполнил передачу в центр штрафной, а Карим Бензема ударом в одно касание с нескольких метров отправил мяч в ворота Яна Облака.
"Реал" победил "Атлетико" 1: 0, набрал 49 очков и увеличил отрыв от "Барселоны", которая идет второй, до 6 пунктов. "Атлетико" имеет 36 баллов и занимает пятую позицию.
Чемпионат Испании
22-й тур
1 февраля
"Реал" - "Атлетико" 1: 0
Гол: Бензема, 56
- Напомним, 31 января состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Испании, по результатам которой "Реал" сыграет с "Реал Сосьедад", а "Барселона" с "Атлетиком".
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-