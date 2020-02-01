Повышал голос: Климкин рассказал, как Путин ведет себя во время переговоров

1 февраля, 2020, 21:01

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, как президент России Владимир Путин вел себя во время переговоров

Об этом Климкин рассказал в интервью "Радио Свобода" .

По словам Климкина, Путин преимущественно ведет переговоры самостоятельно и лишь в отдельных случаях советуется с помощниками.

"Путин ведет переговоры сам. Очень-очень редко что-то ему говорит Лавров. Может он однажды к себе Суркова позвать. В принципе, он переговоры сам, все держит сам. У него есть своя линия. И если он что-то решил, его оттянуть от этой линии очень-очень сложно. То есть это его, если хотите, личные убеждения, если у него есть личные убеждения в своей позиции, не имеет значения ", - рассказал Климкин.

В то же время, он вспомнил, что Путин во время переговоров в Минске проявлял эмоции и повышал голос, но к брани не прибегал.

"Он повышал голос. Он начал говорить более эмоционально. То есть это было. Это я очень хорошо помню по Минску. Я не помню, чтобы он переходил на "ты", кстати. Но там ведь были встречи и в другом формате. В Минске, например, были встречи в формате только лидеров. И, собственно, сами Минские договоренности соглашались в формате лидеров", - сказал Климкин.