Повышал голос: Климкин рассказал, как Путин ведет себя во время переговоров
Об этом Климкин рассказал в интервью "Радио Свобода" .
По словам Климкина, Путин преимущественно ведет переговоры самостоятельно и лишь в отдельных случаях советуется с помощниками.
"Путин ведет переговоры сам. Очень-очень редко что-то ему говорит Лавров. Может он однажды к себе Суркова позвать. В принципе, он переговоры сам, все держит сам. У него есть своя линия. И если он что-то решил, его оттянуть от этой линии очень-очень сложно. То есть это его, если хотите, личные убеждения, если у него есть личные убеждения в своей позиции, не имеет значения ", - рассказал Климкин.
В то же время, он вспомнил, что Путин во время переговоров в Минске проявлял эмоции и повышал голос, но к брани не прибегал.
"Он повышал голос. Он начал говорить более эмоционально. То есть это было. Это я очень хорошо помню по Минску. Я не помню, чтобы он переходил на "ты", кстати. Но там ведь были встречи и в другом формате. В Минске, например, были встречи в формате только лидеров. И, собственно, сами Минские договоренности соглашались в формате лидеров", - сказал Климкин.
- Напомним, 5 января Павел Климкин заявил, что Владимир Путин намеренно делает так, чтобы Владимир Зеленский в своем стремлении удовлетворять все новые и новые запросы избирателей, в частности по урегулированию ситуации на Донбассе, был зависим от него и находился в "эмоциональной яме".
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