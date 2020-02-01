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Espreso.tvМирПомпео посетил в госпитале раненых украинских военных

Помпео посетил в госпитале раненых украинских военных


фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA
Во время визита в Киев государственный секретарь США Майк Помпео посетил в госпитале раненых украинских военных

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в facebook.

"Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы православной церкви Украины, в котором находят духовную поддержку защитники Украины", - говорится в сообщении.

Помпео пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом военно-медицинского учреждения.

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