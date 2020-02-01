Помпео посетил в госпитале раненых украинских военных
1 февраля, 2020, 16:05
Во время визита в Киев государственный секретарь США Майк Помпео посетил в госпитале раненых украинских военных
Об этом сообщает Министерство обороны Украины в facebook.
"Майк Помпео посетил раненых украинских воинов, которые находятся на лечении в травматологическом отделении Национального военно-медицинского клинического центра "Киевский военный клинический госпиталь". Он также посетил госпитальный Храм Покрова Пресвятой Богородицы православной церкви Украины, в котором находят духовную поддержку защитники Украины", - говорится в сообщении.
Помпео пожелал нашим воинам скорейшего выздоровления и поинтересовался историей и современным потенциалом военно-медицинского учреждения.
- Напомним, 31 января президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Майком Помпео попросил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе.
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