Печерский суд решил, что Портнов 5 лет находился за пределами Украины в командировках

1 февраля, 2020, 17:23

Печерский районный суд Киева установил, что бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов с 14 апреля 2014 года по 19 мая 2019 года находился за пределами Украины в командировках

Об этом со ссылкой на решение суда от 15 января, принятое судьей Печерского суда Светланой Волковой, сообщает "Судебный репортер" .

Суд установил, что 14.04.2014 года Портнов был принят на должность директора департамента по оказанию правовой помощи за рубежом адвокатского объединения "Корпоративные технологии".

Одновременно приказом главы объединения ему была оформлена служебная командировка за пределы Украины сроком на 60 дней. Эта командировка неоднократно продолжалась до 19 мая 2019 года и в этот день он вернулся в Украину.

Портнов просил установить факт непрерывного проживания его в Украине последние 5 лет, поскольку от этого зависит реализация его права на труд и участие в управлении государственными делами, в частности, возможность быть избранным народным депутатом.

Печерский суд удовлетворил пожелания Портнова, учитывая выводы Верховного суда, срок служебной командировки входит в срок непрерывного проживания на территории Украины.