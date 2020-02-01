Оккупанты оставили без света село на Луганщине и готовятся обвинить в этом ВСУ

1 февраля, 2020, 10:49

В результате дорожно-транспортного происшествия с участием БМП российских захватчиков на временно оккупированной части Луганской области, без электроснабжения осталось село Хорошее Славяносербского района

Сейчас боевики готовят информационные ресурсы, чтобы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих, передает Еспресо.TV .

"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач на ул.Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская область) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт ", - говорится в сообщении штаба ООС.

По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, "мимикрированны под так называемые органы власти" ЛНР ", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстреле мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры ".

В штабе отметили, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом".

"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для объединенных сил на отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой ", - добавили в штабе ООС.