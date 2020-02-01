Оккупанты оставили без света село на Луганщине и готовятся обвинить в этом ВСУ
Сейчас боевики готовят информационные ресурсы, чтобы переложить вину за инцидент на украинских военнослужащих, передает Еспресо.TV .
"31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач на ул.Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская область) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт ", - говорится в сообщении штаба ООС.
По информации украинских военных, представители местной оккупационной администрации, "мимикрированны под так называемые органы власти" ЛНР ", пытаясь скрыть факт причастности наемников вооруженных формирований Российской Федерации к данному инциденту, подготовили ряд сообщений на своих информационных ресурсах, которые имеют целью обвинить украинских военных в обстреле мирного населения и разрушении гражданской инфраструктуры ".
В штабе отметили, что данный факт в очередной раз "подчеркивает низость российско-оккупационной власти в попытках дискредитировать Украину перед мировым сообществом".
"Объединенные силы никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает. Уважение к своим согражданам, безусловное соблюдение договоренностей и взятых на себя обязательств является честью для объединенных сил на отличие от адептов "русского мира", для которых сознательная ложь давно стала нормой ", - добавили в штабе ООС.
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