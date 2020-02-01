Напротив Киевского института международных отношений произошла тройная жесткая ДТП с участием такси и авто на американских номерах: есть пострадавшие
Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .
Как рассказывают свидетели происшествия - Volkswagen Tuareq с американскими номерами регистрации на достаточно большой скорости двигался со стороны Дорогожичей. По неизвестным причинам на закруглении дороги кроссовер столкнулся с легковушкой Renault, который двигался навстречу.
От удара неуправляемый Volkswagen ударил такси Geely, после чего перевернулся.
Обломки автомобилей разбросало по всей дороге и на тротуар.
На место происшествия прибыло несколько бригад "скорой" помощи и спасатели ГСЧС.
С тяжелыми травмами были госпитализированы водителя Renault.
Также в больницу поехал пассажир такси, которому, кстати, несмотря на ДТП, пришлось заплатить таксисту половину стоимости поездки.
Водители Volkswagen и Geely серьезных повреждений не претерпели и от госпитализации отказались.
Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.
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