Напротив Киевского института международных отношений произошла тройная жесткая ДТП с участием такси и авто на американских номерах: есть пострадавшие

1 февраля, 2020, 07:35

В ночь с 31 января на 1 февраля 2020 года на улице Ильенко, что в Шевченковском районе города Киева, жестко столкнулись три авто

Подробности рассказывают ВартовиЕспресо .

Как рассказывают свидетели происшествия - Volkswagen Tuareq с американскими номерами регистрации на достаточно большой скорости двигался со стороны Дорогожичей. По неизвестным причинам на закруглении дороги кроссовер столкнулся с легковушкой Renault, который двигался навстречу.

От удара неуправляемый Volkswagen ударил такси Geely, после чего перевернулся.

Обломки автомобилей разбросало по всей дороге и на тротуар.

На место происшествия прибыло несколько бригад "скорой" помощи и спасатели ГСЧС.

С тяжелыми травмами были госпитализированы водителя Renault.

Также в больницу поехал пассажир такси, которому, кстати, несмотря на ДТП, пришлось заплатить таксисту половину стоимости поездки.

Водители Volkswagen и Geely серьезных повреждений не претерпели и от госпитализации отказались.

Обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа.