Нацполиция устанавливает, как организатор покушения на Амину Окуеву и других заказных убийств получил украинское гражданство

1 февраля, 2020, 12:44

Нацполиция разбирается с тем, каким образом подозреваемый в организации покушения на Амину Окуеву и других заказных убийств получил украинское гражданство

Мужчина организовал преступную группу, которая совершила три убийства. Сейчас полицейские инкриминируют фигуранту еще одно уголовное преступление - подделку документов и незаконное получение гражданства Украины, рассказывает со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Еспресо.TV .

В ходе расследования нескольких тяжких преступлений полицейские установили, что уроженец Российской Федерации организовал преступную группу, которая совершила три заказные убийства. В частности - это убийство директора ГП "Капарол Украина", директора управления рекламы КП "Киевский метрополитен" и участницы войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2" Амины Окуевой.

Мужчина имел паспорт гражданина Украины, а в дальнейшем получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу. Оперативники полиции Киевщины подробно исследовали процедуру получения гражданства.

Полицейские установили, что мужчина получил паспорт на основании справки "О регистрации лица гражданином Украины", изданной в марта 2014 УДМС Украины в Луганской области. Населенный пункт меньше чем через месяц был захвачен боевиками "ЛНР". Указанная справка не соответствует нормам действующего законодательства и имеет признаки подделки.

Поэтому следственным управлением полиции Киевщины начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас по ходатайству следователя Государственная миграционная служба Украины признала недействительными паспорта гражданина Украины задержанного.

Следственные действия продолжаются.