МЗ отменил приказ об увольнении Запорожана с должности ректора Одесского медуниверситета и сразу же уволил его снова

1 февраля, 2020, 09:10

Министерство здравоохранения Украины отменило приказ об увольнении Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медицинского университета от 17 июля 2018 года

Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь Медина Ярослава Витко, представляющая сторону оппонентов бывшего ректора. Этим же приказом Минздрава распоряжается "считать Запорожана уволенным с 27 сентября 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 36 КЗоТ Украины", то есть в связи с завершением срока контракта, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Отменяя приказ об увольнении за нарушение, министерство аннулирует ранее наложенное дисциплинарное взыскание, а также убирает неудобного Запорожану исполняющего обязанности ректора, объяснила Витко.

"Теперь дело за малым: назначить нового согласованного с Запорожаном и.о. ректора и провести выборы. А результат будет, если за год из университета вытеснили всех, кто не поддерживал Запорожана? Вопрос риторический", - отметила она.

Кроме того, примечательно, что приказ об отмене освобождения подписал не министр здравоохранения, а его заместитель Дмитрий Коваль.