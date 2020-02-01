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Espreso.tvОбществоМЗ отменил приказ об увольнении Запорожана с должности ректора Одесского медуниверситета и сразу же уволил его снова

МЗ отменил приказ об увольнении Запорожана с должности ректора Одесского медуниверситета и сразу же уволил его снова

Валерий Запорожан
фото: fakty.com.ua
Министерство здравоохранения Украины отменило приказ об увольнении Валерия Запорожана с должности ректора Одесского национального медицинского университета от 17 июля 2018 года

Соответствующий документ опубликовала пресс-секретарь Медина Ярослава Витко, представляющая сторону оппонентов бывшего ректора. Этим же приказом Минздрава распоряжается "считать Запорожана уволенным с 27 сентября 2018 года в соответствии с пунктом 2 статьи 36 КЗоТ Украины", то есть в связи с завершением срока контракта, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на одесскую интернет-газету Думская.net.

Отменяя приказ об увольнении за нарушение, министерство аннулирует ранее наложенное дисциплинарное взыскание, а также убирает неудобного Запорожану исполняющего обязанности ректора, объяснила Витко.

"Теперь дело за малым: назначить нового согласованного с Запорожаном и.о. ректора и провести выборы. А результат будет, если за год из университета вытеснили всех, кто не поддерживал Запорожана? Вопрос риторический", - отметила она.

Кроме того, примечательно, что приказ об отмене освобождения подписал не министр здравоохранения, а его заместитель Дмитрий Коваль.

  • Ранее о выборах ректора как о едином выходе из конфликта вокруг одесского Медина говорила и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.
  • Запорожан, который занимал должность ректора почти четверть века, уже второй год подряд оспаривает в судебном порядке действия Министерства здравоохранения, требуя отменить приказ от 17 июля 2018 года.
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