Коронавирус: В ВОЗ сделали заявление относительно безопасности посылок из Китая

1 февраля, 2020, 18:47

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что посылки из Китая, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, являются безопасными

Об этом ВОЗ сообщила в twitter.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - говорится в сообщении.

В то же время в ВОЗ отметили, что пока вакцины от опасного заболевания нет, а обычные вакцины от пневмонии от вируса не защищают.

"Вирус новый и другой. Ему нужна собственная вакцина", - заявили в ВОЗ.

Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?

A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting # 2019nCoV .

From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages. #KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ - World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2020