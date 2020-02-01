Коронавирус: В ВОЗ сделали заявление относительно безопасности посылок из Китая
Об этом ВОЗ сообщила в twitter.
"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - говорится в сообщении.
В то же время в ВОЗ отметили, что пока вакцины от опасного заболевания нет, а обычные вакцины от пневмонии от вируса не защищают.
"Вирус новый и другой. Ему нужна собственная вакцина", - заявили в ВОЗ.
Q: Is it safe to receive a letter or a package from China?- World Health Organization (WHO) (@WHO) February 1, 2020
A: Yes, it is safe. People receiving packages from China are not at risk of contracting # 2019nCoV .
From previous analysis, we know coronaviruses do not survive long on objects, such as letters or packages. #KnowTheFacts pic.twitter.com/RBBqjkd5JQ
- Напомним, по состоянию на утро 1 февраля количество погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились.
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