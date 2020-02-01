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Espreso.tvМирКоронавирус: В ВОЗ сделали заявление относительно безопасности посылок из Китая

Коронавирус: В ВОЗ сделали заявление относительно безопасности посылок из Китая


фото: ukrinform.ua
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что посылки из Китая, где зафиксирована вспышка нового типа коронавируса, являются безопасными

Об этом ВОЗ сообщила в twitter.

"Люди, которые получают посылки из Китая, не подвержены риску заражения 2019-nCoV. Согласно последним анализам, коронавирусы не живут долго на таких объектах, как письма или посылки", - говорится в сообщении.

В то же время в ВОЗ отметили, что пока вакцины от опасного заболевания нет, а обычные вакцины от пневмонии от вируса не защищают.

"Вирус новый и другой. Ему нужна собственная вакцина", - заявили в ВОЗ.

  • Напомним, по состоянию на утро 1 февраля количество погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 259 человек, более 11,7 тысячи человек заразились.
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