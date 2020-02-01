Гундяев запретил архиереям отпевать своего бывшего спикера Чаплина, - СМИ
Об этом заявил бывший главный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин, передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозно-информационную службу Украины .
"То, что патриарх Кирилл не приехал даже попрощаться со своим ближайшим помощником, который долгие годы исправлял его косяки и придумывал за него все, что только можно придумать, свидетельствует о патриархе очень красноречиво: он человек религиозный, но не христианин. Прощать не умеет, не хочет примириться. А если к этому добавить еще и то, что патриарх не захотел никак помочь с похоронами и запретил своим викарием даже появляться на отпевании отца Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба короткие литии), то к сказанному выше придется добавить Патриарх Кирилл - человек бессердечный и злопамятный ", - заявил Чапнин.
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Отсутствие руководителей РПЦ на службе обратило также внимание церковное издание "Ахилла".
"В отпевании участвовало множество духовенства, но нет ни одного архиерея", - говорится в сообщении.
Справка
Чаплин был знаком с Кириллом с юности, тот рукоположил его в священники в 1992 году.
Долгие годы Чаплин был заместителем Кирилла в отделе внешних церковных связей и спичрайтером.
24 декабря 2015 Его сняли с этой должности согласно решению Синода РПЦ.
Сам Чаплин объяснил свою отставку разногласиями с Патриархом Кириллом.
- Протоиерей Всеволод Чаплин умер 26 января.
- Известный как выразитель консервативных взглядов внутри русской церкви.
- Неоднократно выступал в поддержку войны с Украиной.
- Ввоз книг Чаплина запрещено .
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