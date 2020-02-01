Баллистическая экспертиза подтвердила, что россияне обстреляли катер "Бердянск"
Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, сообщает "Радио Свобода" .
По его словам, баллистическая экспертиза одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" - завершена.
Воронченко уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.
По его словам, с "Бердянская" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательствами агрессивных и противоправных действий России.
"Другой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - сказал Воронченко.
- Напомним, 20 ноября 2019 буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вернулись в Очаков .
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