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Espreso.tvВойна с РФБаллистическая экспертиза подтвердила, что россияне обстреляли катер "Бердянск"

Баллистическая экспертиза подтвердила, что россияне обстреляли катер "Бердянск"


фото: tass
Баллистическая экспертиза подтвердила, что украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 года обстреляли россияне

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, баллистическая экспертиза одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" - завершена.

Воронченко уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

По его словам, с "Бердянская" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

"Другой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - сказал Воронченко.

  • Напомним, 20 ноября 2019 буксир "Яны-Капу" и артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вернулись в Очаков .

 

 

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