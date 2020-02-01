Баллистическая экспертиза подтвердила, что россияне обстреляли катер "Бердянск"

1 февраля, 2020, 17:48

Баллистическая экспертиза подтвердила, что украинский катер "Бердянск" в ноябре 2018 года обстреляли россияне

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, сообщает "Радио Свобода" .

По его словам, баллистическая экспертиза одного из возвращенных Россией в ноябре 2019 украинских военных кораблей - малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" - завершена.

Воронченко уточнил, что это тот катер, который подвергся обстрелу российскими военными во время захвата украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году.

По его словам, с "Бердянская" сняли фрагменты брони, остатки осколков от снарядов, что является доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

"Другой катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" сможем отремонтировать собственными силами. Вскоре корабли будут на судоремонтном заводе", - сказал Воронченко.