31 января на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов, с украинской - без потерь

1 февраля, 2020, 07:16

В пятницу, 31 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 1 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.

Оккупанты вели обстилы украинских позиций поблизости

Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Старогнатовки - из гранатометов различных систем;

Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

Васильевки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Новолуганского - с станковой противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.

По официйнимий данным, вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.