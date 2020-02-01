31 января на фронте: с российской стороны - 8 обстрелов из минометов, гранатометов, пулеметов, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационном возведении о ситуации в зоне проведения операции объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 1 февраля, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - отмечают военные.
Оккупанты вели обстилы украинских позиций поблизости
Широкино - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 13 мин, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Старогнатовки - из гранатометов различных систем;
Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Лебединского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
Васильевки - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
Луганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Новолуганского - с станковой противотанкового гранатомета противник совершил 7 выстрелов.
По официйнимий данным, вчера, 31 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет.
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