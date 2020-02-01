101 год назад армия УНР победила "Красную гвардию" в бою за Киев, который велся рядом с КПИ
Об этом со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour передает Еспресо.TV .
"Красногвардейцы" наступали с Шулявки до центра города и вблизи Галицкой площади (нынешняя площадь Победы) их встретили полуботковцы и вольные казаки. Часть мятежников, испугавшись, бросила оружие и разбежались, а с теми, кто остался, начался бой. Полуботковцы усилили свое наступление с помощью пулемета, установленного на найденную машину. Около 14 часов враг начал отступать.
В конце концов мятежники в количестве около 50 человек закрепились в главном корпусе Киевского политехнического института (КПИ). В мастерских вуза они нашли недоремонтований броненосец с пулеметами и выставили его перед корпусом. Однако в бою при маневра броненосец перевернулся, а его экипаж скрылся.
"Главный корпус КПИ полуботковцев все же пришлось брать с боем", - отмечается в сообщении.
В плен попало около 40 "красных", которые были заперты на чердаке главного корпуса.
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