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Espreso.tvОбщество101 год назад армия УНР победила "Красную гвардию" в бою за Киев, который велся рядом с КПИ

101 год назад армия УНР победила "Красную гвардию" в бою за Киев, который велся рядом с КПИ


фото: starkiev.com
31 января 1918 года Пеший полк имени Павла Полуботка Армии Украинской Народной Республики разгромил в Киеве Шулявскую группу "Красная гвардия", которую московская агентура подняла на восстание против УНР

Об этом со ссылкой на образовательный проект Ukrainian Military Honour передает Еспресо.TV .

"Красногвардейцы" наступали с Шулявки до центра города и вблизи Галицкой площади (нынешняя площадь Победы) их встретили полуботковцы и вольные казаки. Часть мятежников, испугавшись, бросила оружие и разбежались, а с теми, кто остался, начался бой. Полуботковцы усилили свое наступление с помощью пулемета, установленного на найденную машину. Около 14 часов враг начал отступать.

В конце концов мятежники в количестве около 50 человек закрепились в главном корпусе Киевского политехнического института (КПИ). В мастерских вуза они нашли недоремонтований броненосец с пулеметами и выставили его перед корпусом. Однако в бою при маневра броненосец перевернулся, а его экипаж скрылся.

"Главный корпус КПИ полуботковцев все же пришлось брать с боем", - отмечается в сообщении.

В плен попало около 40 "красных", которые были заперты на чердаке главного корпуса.

 

 

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