Зеленский пригласил американские компании добывать нефть и газ на шельфе Черного моря
Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.
"Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил Зеленский.
Он также добавил, что ожидает участие компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.
"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - добавил украинский президент.
Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии для добычи нефти и газа на своем крупнейшем месторождении на шельфе Черного моря - месторождении "Дельфин".
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