Зеленский пригласил американские компании добывать нефть и газ на шельфе Черного моря

31 января, 2020, 17:03

Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

"Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что ожидает участие компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.

"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - добавил украинский президент.

Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии для добычи нефти и газа на своем крупнейшем месторождении на шельфе Черного моря - месторождении "Дельфин".