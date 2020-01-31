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Espreso.tvОбществоЗеленский пригласил американские компании добывать нефть и газ на шельфе Черного моря

Зеленский пригласил американские компании добывать нефть и газ на шельфе Черного моря


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские энергетические компании принять участие в конкурсах на получение лицензий для добычи газа и нефти Черноморского шельфа Украины

Об этом Зеленский сообщил по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

"Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сообщил Зеленский.

Он также добавил, что ожидает участие компаний из США в проектах по строительству и ремонту дорог, добыче газа и развитию железнодорожной инфраструктуры.

"Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - добавил украинский президент.

Сейчас Украина готовится к проведению конкурса на продажу лицензии для добычи нефти и газа на своем крупнейшем месторождении на шельфе Черного моря - месторождении "Дельфин".

 

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