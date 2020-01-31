Зеленский просит назначить нового спецпредставителя Госдепа по Украине

31 января, 2020, 13:40

Об этом он заявил на совместном с госсекретарем США брифинге, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, Вашингтон должен активнее участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыму, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США", - отметил Зеленский.