Зеленский просит назначить нового спецпредставителя Госдепа по Украине
31 января, 2020, 13:40
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем США Майком Помпео попросил назначить нового спецпредставителя по вопросам урегулирования на Донбассе
Об этом он заявил на совместном с госсекретарем США брифинге, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, Вашингтон должен активнее участвовать в урегулировании ситуации на Донбассе.
"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыму, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из Государственного департамента США", - отметил Зеленский.
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