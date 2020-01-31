Зеленский одобрил снижение штрафов за нарушение трудового законодательства

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

"Целью данного законопроекту является уменьшение экономически необоснованных штрафных санкций за нарушение норм трудового законодательства Украины и остановка процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций", - говорится в пояснительной записке.

Вносятся изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины относительно уменьшения размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

Согласно закону, фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов карается в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

При этом к юридическим лицам и физическим лицам - предпринимателям, которые используют наемный труд, и являются плательщиками единого налога первой-третьей групп, применяется предупреждение.

Если же такое нарушение было совершено повторно в течение двух лет со дня выявления нарушения - оно наказывается в тридцатикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.

Кроме того, несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда наказывается в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение.