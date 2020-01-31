Зеленский о визите в США: готов лететь хоть завтра, но есть условие

31 января, 2020, 12:59

Об этом он заявил в ходе брифинга по результатам встречи с госсекретарем США Майком Помпео, сообщает Еспресо.TV.

"Заинтересован ли я посетить Белый дом? Это правильно для обеих стран, но я хочу сказать, что быть президентом Украины - это для меня новая профессия. Я получаю много предложений посетить ту или иную страну. Если у нас есть предмет важный для разговора, кроме стратегии и тактики. О чем мы можем договориться, что мы можем подписать, что мы можем взять, то я готов ехать завтра", - отметил он.