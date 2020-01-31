Зеленский не считает, что вопрос импичмента ухудшил отношения Украины и США

31 января, 2020, 12:45

Ситуация с импичментом президента США Дональда Трампа не повлияла на отношения между Киевом и Вашингтоном

Об этом на брифинге заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV.

На вопрос, согласен ли он с тем, что ситуация с импичментом Дональду Трампу испортила украинско-американские отношения, Зеленский улыбнулся и отметил, что вопрос об импичменте Трампу звучит всегда, когда речь идет о США.

"Мне кажется, честно говоря, что наоборот. Между нашими странами очень хорошие отношения. Соединенные Штаты действительно нас поддерживают и защищают. Вопрос не только в словах", - сказал Зеленский.

"Мне кажется, что у нас новый шаг. Любая поддержка, как и дружба, между странами, должна быть выгодной. Сегодня мы говорим об уже многих контрактах в различных отраслях. Мне кажется, в наших отношениях - новый шаг. Мы много встречаемся. Я не уверен, что на эти теплые и важные отношения как-то повлиял вопрос с импичментом... Мы делаем все, чтобы улучшить наши отношения ", - подчеркнул украинский президент.