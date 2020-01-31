Зеленский назначил ряд должностных лиц, которые подпадают под действие закона о люстрации, - "Схемы"

31 января, 2020, 08:26

Эти люди находились вместе с Андреем Богданом в составе правительственной делегации во главе с Азаровым в Санкт-Петербурге. Визит состоялся в канун остановки процесса евроинтеграции, что дало старт Революции достоинства, сообщают журналисты проекта " Схемы: коррупция в деталях ".

Журналисты получили список членов правительственной украинской делегации во главе с Азаровым, которая летала в Россию в 2013 году, и обнаружили, что несколько чиновников из этого списка при президентстве Зеленского получили высокие должности.

В частности, Руслан Демченко, Сергей Камышев, Инна Емельянова, Владимир Ельченко были участниками переговоров с РФ в течение 19-20 ноября 2013 г. в Санкт-Петербурге, в результате которых Кабмин принял решение о приостановлении процесса евроинтеграции.

Демченко, Камышев и Емельянова подпадают под признаки закона "Об очистке власти". Их имена - в люстрационном списке, обнародованном Министерством юстиции.

В составе делегации в Санкт-Петербург, кроме Богдана, который на тот момент был советником премьер-министра Азарова, а при Зеленском стал руководителем Офиса президента, был тогдашний заместитель руководителя секретариата Кабмина Сергей Камышев. В декабре этого года президент Зеленский назначил его чрезвычайным и полномочным послом в Китае.

Первый заместитель министра юстиции при Януковиче Инна Емельянова в августе 2019-го назначена в комиссию по правовой реформе. В ее составе он стал заместителем председателя рабочей группы по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия.

Первый заместитель министра иностранных дел в 2013 году Руслан Демченко в июле 2019 г. стал советником президента.