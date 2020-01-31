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Espreso.tvОбществоЗа год 111 детей делали попытку покончить с собой, - заместитель генпрокурора

За год 111 детей делали попытку покончить с собой, - заместитель генпрокурора


фото: Гордон
В 2019 году в Украине было зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - отметил Гюндуз Мамедов, заместитель генпрокурора.

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