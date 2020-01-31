За год 111 детей делали попытку покончить с собой, - заместитель генпрокурора

31 января, 2020, 19:21

В 2019 году в Украине было зарегистрировано 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"В прошлом году в Украине зарегистрировано почти 111 самоубийств или попыток самоубийств несовершеннолетних, в которых каждый седьмой не достиг даже 10-летнего возраста. Более 90% этих уголовных производств закрыто. Я уже не говорю о примерах буллинга, киберпреступности, порнографии, о детях на оккупированных территориях и в "серой" зоне. Все это показывает нам, что защита детей не была на повестке дня. Мы будем это принципиально и кардинально менять", - отметил Гюндуз Мамедов, заместитель генпрокурора.