Израильская авиация ударила по сектору Газа в ответ на обстрелы

31 января, 2020, 15:53

Израильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа в ответ на обстрел территории Израиля движением ХАМАС

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и снайперский огонь были выпущены из Газы по Израилю в течение дня (в четверг, - ред.) Мы ответили, нанеся удары по целям ХАМАС в Газе, в том числе по подземной инфраструктуре, используемой для изготовления оружия. Ответственность лежит на движении ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ранее израильские военные информировали о том, что из Сектора Газа выпустили 3 ракеты по Израилю и 2 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Информация о человеческих жертвах пока отсутствует.

Следует заметить, что в последние месяцы ситуация на границе между Израилем и Газой была относительно спокойная.