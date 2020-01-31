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Espreso.tvОбществоИзраильская авиация ударила по сектору Газа в ответ на обстрелы

Израильская авиация ударила по сектору Газа в ответ на обстрелы


фото: reuters
Израильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа в ответ на обстрел территории Израиля движением ХАМАС

Об этом на своей странице в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

"Ракеты, воздушные шары со взрывчаткой и снайперский огонь были выпущены из Газы по Израилю в течение дня (в четверг, - ред.) Мы ответили, нанеся удары по целям ХАМАС в Газе, в том числе по подземной инфраструктуре, используемой для изготовления оружия. Ответственность лежит на движении ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ранее израильские военные информировали о том, что из Сектора Газа выпустили 3 ракеты по Израилю и 2 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Информация о человеческих жертвах пока отсутствует.

Следует заметить, что в последние месяцы ситуация на границе между Израилем и Газой была относительно спокойная.

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