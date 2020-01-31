Вылеченные от китайского коронавируса пациенты могут заболеть во второй раз, - эксперт

31 января, 2020, 09:46

Медицинский эксперт Комиссии по здравоохранению КНР на брифинге в пятницу 31 января заявил о возможности повторного заражения вирусом "2019-nCoV"

Об этом сообщает китайское издание "Global Times", ссылаясь на слова эксперта Национальной комиссии по здравоохранению КНР на брифинге в Пекине.

"Пациенты, вылеченные от вируса" 2019-nCoV ", не являются достаточно иммунизированными и могут заболеть во второй раз. Их призывают полностью отдохнуть, чтобы восстановиться", - заявил медицинский эксперт на пресс-конференции в пятницу в Пекине.

Patients cured of the # nCoV2019 are not totally immune from being affected for a second time. They are urged to rest fully to recuperate, a medical expert said at a press conference on Friday in Beijing. https://t.co/i5mcH1WoNH pic.twitter.com/RpuJyrGqvV - Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Издание отмечает, что на 8:00 утра 31 января Китай сообщает о 9692 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии и 213 смертей.