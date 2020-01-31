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Espreso.tvОбществоВылеченные от китайского коронавируса пациенты могут заболеть во второй раз, - эксперт

Вылеченные от китайского коронавируса пациенты могут заболеть во второй раз, - эксперт


фото: Global Times
Медицинский эксперт Комиссии по здравоохранению КНР на брифинге в пятницу 31 января заявил о возможности повторного заражения вирусом "2019-nCoV"

Об этом сообщает китайское издание "Global Times", ссылаясь на слова эксперта Национальной комиссии по здравоохранению КНР на брифинге в Пекине.

"Пациенты, вылеченные от вируса" 2019-nCoV ", не являются достаточно иммунизированными и могут заболеть во второй раз. Их призывают полностью отдохнуть, чтобы восстановиться", - заявил медицинский эксперт на пресс-конференции в пятницу в Пекине.

Издание отмечает, что на 8:00 утра 31 января Китай сообщает о 9692 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии и 213 смертей.

  • Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
  • 30 января в Италии впервые зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом "2019-nCoV", страна прекратила авиасообщение с Китаем
  • Следите за картой распространения коронавируса "2019-nCoV" по ссылке
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