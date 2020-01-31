Вылеченные от китайского коронавируса пациенты могут заболеть во второй раз, - эксперт
Об этом сообщает китайское издание "Global Times", ссылаясь на слова эксперта Национальной комиссии по здравоохранению КНР на брифинге в Пекине.
"Пациенты, вылеченные от вируса" 2019-nCoV ", не являются достаточно иммунизированными и могут заболеть во второй раз. Их призывают полностью отдохнуть, чтобы восстановиться", - заявил медицинский эксперт на пресс-конференции в пятницу в Пекине.
Patients cured of the # nCoV2019 are not totally immune from being affected for a second time. They are urged to rest fully to recuperate, a medical expert said at a press conference on Friday in Beijing. https://t.co/i5mcH1WoNH pic.twitter.com/RpuJyrGqvV- Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020
Издание отмечает, что на 8:00 утра 31 января Китай сообщает о 9692 подтвержденных случаев новой коронавирусной пневмонии и 213 смертей.
- Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.
- 30 января в Италии впервые зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом "2019-nCoV", страна прекратила авиасообщение с Китаем
- Следите за картой распространения коронавируса "2019-nCoV" по ссылке
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