 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВесна в начале февраля: погода на выходные

Весна в начале февраля: погода на выходные


фото: Еспресо.TV
1 и 2 февраля в Украине пройдут дожди, температура воздуха - до +13 на юге, мокрый снег возможен лишь в Харьковской и Сумской областях

О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV.

"Первого-второго февраля в Украине ожидается практически весна, по крайней мере, с температурной точки зрения так точно!" - отметила Наталья

В Украине в субботу, 1 февраля, температура повысится до +4 .. + 10 градусов, а в воскресенье - до +7 .. + 13.

Теплая погода будет сопровождаться дождями, которые принесут атмосферные фронты.

На Востоке в Сумской и Харьковской областях возможен мокрый снег из-за низкой температуры воздуха, по сравнению с другими регионами.

На выходных в Украине останется сильный порывистый ветер.

В Киеве в субботу, 1 февраля, до 6 градусов, в воскресенье - до +8 .. + 9 тепла.

Госпожа Диденко предупредила зрителей о порывистом ветре и периодических дождях, которые ожидают киевлян в первые дни февраля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать