Весна в начале февраля: погода на выходные

31 января, 2020, 10:27

1 и 2 февраля в Украине пройдут дожди, температура воздуха - до +13 на юге, мокрый снег возможен лишь в Харьковской и Сумской областях

О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV.

"Первого-второго февраля в Украине ожидается практически весна, по крайней мере, с температурной точки зрения так точно!" - отметила Наталья

В Украине в субботу, 1 февраля, температура повысится до +4 .. + 10 градусов, а в воскресенье - до +7 .. + 13.

Теплая погода будет сопровождаться дождями, которые принесут атмосферные фронты.

На Востоке в Сумской и Харьковской областях возможен мокрый снег из-за низкой температуры воздуха, по сравнению с другими регионами.

На выходных в Украине останется сильный порывистый ветер.

В Киеве в субботу, 1 февраля, до 6 градусов, в воскресенье - до +8 .. + 9 тепла.

Госпожа Диденко предупредила зрителей о порывистом ветре и периодических дождях, которые ожидают киевлян в первые дни февраля.