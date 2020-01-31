Весна в начале февраля: погода на выходные
О погоде на выходные рассказала Наталья Диденко для Еспресо.TV.
"Первого-второго февраля в Украине ожидается практически весна, по крайней мере, с температурной точки зрения так точно!" - отметила Наталья
В Украине в субботу, 1 февраля, температура повысится до +4 .. + 10 градусов, а в воскресенье - до +7 .. + 13.
Теплая погода будет сопровождаться дождями, которые принесут атмосферные фронты.
На Востоке в Сумской и Харьковской областях возможен мокрый снег из-за низкой температуры воздуха, по сравнению с другими регионами.
На выходных в Украине останется сильный порывистый ветер.
В Киеве в субботу, 1 февраля, до 6 градусов, в воскресенье - до +8 .. + 9 тепла.
Госпожа Диденко предупредила зрителей о порывистом ветре и периодических дождях, которые ожидают киевлян в первые дни февраля.
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