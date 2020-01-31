В Виннице проверили дом ребенка и обнаружили просроченные продукты, алкоголь и тараканов

31 января, 2020, 19:56

Инспекция при участии представителя уполномоченного Верховной Рады по правам человека в центральных областях Валерия Ольхового выявила многочисленные нарушения в Винницком областном специализированном доме ребенка. В нем находятся дети с поражением центральной нервной системы и нарушениями психики

Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

"Мониторы обратили внимание на неудовлетворительное состояние матрасов, на которых спят дети, поломанные сиденья для унитазов, ненадлежащее ведение журнала учета приема детей в учреждении и учетных карточек детей. В медицинской части учреждения мониторами обнаружены бутылки со спиртными напитками и значительное количество просроченных медикаментов", - говорится в сообщении.

Проверка также выявила яд от тараканов в непосредственной близости к пищевым продуктам, немаркированные и нестикерованные продукты, значительное количество детских смесей с просроченным сроком хранения и несоблюдение температурного режима в холодильниках.

В заведении на день проверки находились 83 ребенка, а штат персонала составлял не менее 195 человек.

О выявленных нарушениях сообщили администрации заведения. Также у уполномоченной Верховной Рады готовят письма реагирования.