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Espreso.tvОбществоВ Украине из-за непогоды остались без света 602 населенных пункта

В Украине из-за непогоды остались без света 602 населенных пункта


фото: Vежа
По состоянию на 7 часов утра 31 января 440 населенных пункта на Сумщине и 162 на Черниговщине остались без света из-за тяжелых погодных условий

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"По состоянию на 7 часов 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.

Спасатели отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

  • Напомним, 30 января из-за непогоды в Украине были обесточены 397 населенных пунктов, больше всего пострадала Полтавская область - 201 случай
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