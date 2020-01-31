В Украине из-за непогоды остались без света 602 населенных пункта
31 января, 2020, 08:25
По состоянию на 7 часов утра 31 января 440 населенных пункта на Сумщине и 162 на Черниговщине остались без света из-за тяжелых погодных условий
Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.
"По состоянию на 7 часов 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 440 и Черниговская - 162", - говорится в сообщении на официальном сайте ГСЧС.
Спасатели отметили, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
- Напомним, 30 января из-за непогоды в Украине были обесточены 397 населенных пунктов, больше всего пострадала Полтавская область - 201 случай
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