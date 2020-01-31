В Санкт-Петербурге обрушились крыша и стены спортивно-концертного комплекса. ВИДЕО
31 января, 2020, 15:43
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса "Петербургский"
Об сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.
ЧП произошло во время демонтажа под завалами может находиться рабочий.
По данным ведомства, площадь обрушения может составлять 25-28 тысяч квадратных метров.
На месте работают 68 спасателей и 18 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в здании СКК начинается реконструкция, в нем проводятся подготовительные работы.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-