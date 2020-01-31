В Национальном институте рака ремонтируют отделение онкогематологии и создадут отделение аутологичной трансплантации костного мозга

31 января, 2020, 15:41

Капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака в самом разгаре. Здесь, в отделении онкогематологии, проходят лечение пациенты с лимфомой Ходжкина, различными видами неходжкинских лимфом и множественной миеломой

После обращения Национального института рака и Первого медицинского фонда за капитальный ремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга взялся блатворитель - корпорация Roshen. "Это не только ремонтные работы внутри здания с перепланировкой. Мы фактически вышли за пределы. Для того, чтобы реализовать потребности, нам нужно было переложить часть канализации, обустроить колодцы, надо было переложить линию электросети, которая идет от трансформаторной подстанции", - очерчивает объем работ директор по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

Пациенты находились в таких ужасных условиях, которые никак не могут быть связаны с их выздоровлением, продолжила Ирина. В одной палате лечились одновременно шесть-восемь больных. Протекала крыша, а в кабинете профессора, который непосредственно проводил прием, текла вода с верхних этажей. Как результат - почти все стены здания поразил грибок, который просто убийственен для онкобольных. "После проведения химиотерапии, у нас встречается разная частота осложнений. Самый главный момент - снижаются все показатели крови. И это влечет за собой следующий этап - это развитие инфекционных осложнений из-за того, что очень низкие лейкоциты. И конечно, в этих условиях, пациент должен находиться в чистой палате для того, чтобы уменьшить риск инфекционных осложнений", - объясняет врач-онколог Екатерина Филоненко.

Капитальный ремонт Roshen начал в августе 2019 года. В результате полностью обновят отделения гематологии (согласно мировым требованиям). А еще будут созданы 4 боксированных палаты для проведения аутологичной трансплантации стволовых клеток. Заработает дневной стационар, что в свою очередь позволит проводить лечение большего числа больных злокачественными новообразованиями крови, увеличится количество аутологичных трансплантаций и даст возможность начать проведение аллогенных трансплантаций костного мозга в Украине.

Кандидат медицинских наук, врач-онколог НИР Украины Екатерина Филоненко, также рассказала, что в их институте разработан план развития Программы трансплантации костного мозга. "Изменения после реализации ремонта отделения онкогематологии и создания отделения аутологичной трансплантации костного мозга в НИР позволят наладить непрерывный процесс трансплантации и увеличить количество трансплантаций. А создание Криохранилища для хранения стволовых клеток в жидком азоте продлит срок хранения стволовых клеток до 10 лет".

С началом ремонтных работ начали проявляться проблемы. Например, канализационная труба, оказалась странным образом подключена не по проекту. Или аптека - на месте лаборатории срочных анализов. Часть помещений закрыта и блокирует ремонтные работы. Это грозит срывом сроков сдачи объекта, - переживают благотворители.

Завершить капитальный ремонт отделения онкогематологии Roshen планирует в августе 2020 года. Но будет ли здесь новая лаборатория, или аптека - вопрос остается открытым. По статистике, ежедневно 450 украинцев узнают, что у них злокачественная опухоль. 250 из них- умирают. В общем, Украина на втором месте в Европе по темпам распространения онкозаболеваний. Поэтому врачи рекомендуют регулярно проводить обследование.