В МВД объяснили, зачем полиция приезжала проверять документы возле мечети в Киеве

31 января, 2020, 22:27

Работники Центрального межрегионального управления ГТС провели проверку по соблюдению миграционного законодательства иностранцами и лицами без гражданства

Об этом сообщает сайт МВД.

Во время проверки торговых объектов на территории пер. Старожитомирский обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, относительно 1 человека было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП.

"Подчеркиваем, что Государственная миграционная служба в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств", - говорится в сообщении.