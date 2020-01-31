В МВД объяснили, зачем полиция приезжала проверять документы возле мечети в Киеве
Об этом сообщает сайт МВД.
Во время проверки торговых объектов на территории пер. Старожитомирский обнаружили 15 нарушителей миграционного законодательства. В результате в отношении 12 неурегулированных мигрантов были приняты решения о принудительном возвращении в страну происхождения, относительно 1 человека было принято решение о сокращении срока пребывания на территории Украины, еще двое иностранцев были привлечены к административной ответственности за трудоустройство без соответствующего разрешения по ст. 203 КУоАП.
"Подчеркиваем, что Государственная миграционная служба в своей деятельности руководствуется законодательством Украины, при этом с уважением относится к представителям религиозных и национальных меньшинств", - говорится в сообщении.
- К мечети Исламского культурного центра Киева приехало два автобуса с сотрудниками Государственной миграционной полиции, в сопровождении Национальной полиции, около сорока экипированных людей, которые устроили массовую проверку документов мусульман.
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