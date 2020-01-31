В Китае разработали тест, способный выявить коронавирус за 8-15 минут

31 января, 2020, 17:48

Ученые из китайского города Уси в провинции Цзянсу разработали экспресс-тест для выявления нового типа коронавируса, который позволяет получить результат за 8-15 минут

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.

"Набор отличается высокой чувствительностью и прост в использовании и транспортировке... Это будет важно для предотвращения и борьбы с эпидемией", - говорится в публикации.

Набор для быстрого проведения анализа на выявление нового вида коронавируса разработан специалистами Национального института по контролю и профилактике вирусных заболеваний совместно с одной из высокотехнологичных компаний города Все.

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Отмечается, что массовое производство экспресс-теста уже началось. Пока его объемов достаточно, чтобы провести анализы четырех тысяч человек в день. Городская власть помогает компании расширить производство.

Первая партия этих наборов уже используется в провинции Хубэй.

В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (2019-nCoV). Предварительно установлено, что источником инфекции могут быть животные.