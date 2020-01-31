В Киеве задержали иностранца с гранатой

31 января, 2020, 12:36

31 января в полиции Киева сообщили о задержании иностранца с разобранной гранатой во время патрулирования на улице Олены Пчилки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции города Киева.

У мужчины обнаружили корпус гранаты и запал. Начато уголовное производство.

Во время отработки территории на улице Олены Пчилки работники полка полиции особого назначения остановили автомобиль. При поверхностной проверке правоохранители изъяли из кармана куртки пассажира предмет, похожий гранату РГД-5 и запал к ней.

Как сообщил начальник Дарницкого управления полиции Владимир Ткаченко, владельцем изъятых предметов оказался 30-летний гражданин другого государства:

"Мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Боеприпас направили на экспертизу и устанавливаем его происхождение".

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.