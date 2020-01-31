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Espreso.tvОбществоВ Киеве водитель грузовика сбил насмерть женщину на пешеходном переходе

В Киеве водитель грузовика сбил насмерть женщину на пешеходном переходе

В Киеве, в Святошинском районе, произошло ужасное ДТП, в котором погибла женщина

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, водитель грузовика ЗИЛ, загруженного песком, двигался по улице Жолудева от проспекта Королева в направлении улицы Симиренко.

По невыясненным причинам, водитель не увидел женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате грузовик сбил женщину и поехал дальше. Авто остановили неравнодушные автомобилисты уже на выезде на улицу Симиренко.

Для 45-летней женщины наезд был роковым - она погибла, медики по приезду лишь констатировали смерть. На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

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