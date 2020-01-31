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Espreso.tvСпортУзбекский боксер установил уникальный рекорд

Узбекский боксер установил уникальный рекорд


фото: xabar.uz
Узбекистанець Муроджон Ахмадалиев побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов

Об этом сообщает ua-football.

Ахмадалиев в Маями, благодаря разделенным решениям судей, стал новым обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Super и IBF (Международной боксерской федерации) во втором легчайшем весе (до 52,2 кг).

Боксер стал первым объединенным чемпионом мира в истории Узбекистана и побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов. Для этого ему понадобилось восемь поединков.

Ахмадалиев перешел в профессионалы после успешной любительской карьеры. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро узбек завоевал бронзу, а через год стал победителем домашнего чемпионата Азии.

На профессиональном ринге 25-летний боксер выступает с марта 2018 года.

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