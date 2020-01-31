Узбекский боксер установил уникальный рекорд
Об этом сообщает ua-football.
Ахмадалиев в Маями, благодаря разделенным решениям судей, стал новым обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Super и IBF (Международной боксерской федерации) во втором легчайшем весе (до 52,2 кг).
Боксер стал первым объединенным чемпионом мира в истории Узбекистана и побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов. Для этого ему понадобилось восемь поединков.
Ахмадалиев перешел в профессионалы после успешной любительской карьеры. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро узбек завоевал бронзу, а через год стал победителем домашнего чемпионата Азии.
На профессиональном ринге 25-летний боксер выступает с марта 2018 года.
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