Узбекский боксер установил уникальный рекорд

31 января, 2020, 16:53

Узбекистанець Муроджон Ахмадалиев побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов

Об этом сообщает ua-football.

Ахмадалиев в Маями, благодаря разделенным решениям судей, стал новым обладателем титулов WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Super и IBF (Международной боксерской федерации) во втором легчайшем весе (до 52,2 кг).

Боксер стал первым объединенным чемпионом мира в истории Узбекистана и побил рекорд по количеству проведенных боев перед завоеванием как минимум двух титулов. Для этого ему понадобилось восемь поединков.

Ахмадалиев перешел в профессионалы после успешной любительской карьеры. На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро узбек завоевал бронзу, а через год стал победителем домашнего чемпионата Азии.

На профессиональном ринге 25-летний боксер выступает с марта 2018 года.