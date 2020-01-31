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Espreso.tvОбществоУкрзализныця ведет переговоры со США о покупке еще ряда локомотивов, - Зеленский

Укрзализныця ведет переговоры со США о покупке еще ряда локомотивов, - Зеленский


фото: logist.today
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал покупку "Укрзализныцей" локомотивов американского производства

Об этом он сказал после совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, украинская и американская стороны уже ведут переговоры об этом:

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы существенно увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что это может стать импульсом для успешного реформирования оборонной промышленности.

"Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США", - добавил глава государства

  • Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" договорилась с General Electric о покупке 40 локомотивов. Предполагается, что первая партия новых локомотивов УЗ получит уже в 2020 году.

 

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