Укрзализныця ведет переговоры со США о покупке еще ряда локомотивов, - Зеленский

31 января, 2020, 14:14

Об этом он сказал после совместного брифинга с госсекретарем США Майком Помпео.

По его словам, украинская и американская стороны уже ведут переговоры об этом:

"Я уверен, что 2020 год станет годом, в котором мы существенно увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры и "Укрзализныця" уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства", - сказал Зеленский.

Он также заявил, что это может стать импульсом для успешного реформирования оборонной промышленности.

"Уверен, это даст импульс для взаимовыгодной кооперации с топовыми оборонными компаниями США", - добавил глава государства