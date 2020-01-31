Укрзализныця продала онлайн 57% билетов за год

31 января, 2020, 13:39

За 2019 год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов - а это 57% от общего объема. За год спрос на онлайн-продажу билетов вырос на 10%

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Также онлайн теперь можно приобрести билеты на поезда в сообщении Украина - Польша. В течение 2019 г. по этому направлению было оформлено 333,5 тыс. билетов онлайн, что на 15% больше, чем в 2018 году.

В УЗ также ввели оформления через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью. За 2019 г. через интернет оформлено почти 16,7 тыс. таких билетов.