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Espreso.tvСпортУкраинский боксер вызвал на ринг известного блогера

Украинский боксер вызвал на ринг известного блогера


фото: Reuters
Украинский боксер Иван Редкач бросил вызов известному youtube-блогеру Джейку Полу

Об этом боксер сообщил в Instagram.

"Джейк Пол, я готов драться с тобой одной рукой. Давайте устроим это", - написал Редкач.

Джейк Пол имеет 19,7 млн подписчиков в youtube. Сегодня, 31 января, он провел поединок против другого блогера AnEsonGib. Блогер нокаутировал оппонента в первом раунде. Бой состоялся в Майами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jakepaul I'm ready for fight one hand with you let's do it

Сообщение, распространенный Killer Ivan Redkach (@ ivan_redkach_11)

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