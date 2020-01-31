Украинский боксер вызвал на ринг известного блогера
31 января, 2020, 12:21
Украинский боксер Иван Редкач бросил вызов известному youtube-блогеру Джейку Полу
Об этом боксер сообщил в Instagram.
"Джейк Пол, я готов драться с тобой одной рукой. Давайте устроим это", - написал Редкач.
Джейк Пол имеет 19,7 млн подписчиков в youtube. Сегодня, 31 января, он провел поединок против другого блогера AnEsonGib. Блогер нокаутировал оппонента в первом раунде. Бой состоялся в Майами.
@jakepaul I'm ready for fight one hand with you let's do it
- 30 января Редкача дисквалифицировали на один год за укус американца Дэнни Гарсии.
- Напомним, 26 января Иван Редкач укусил Дэнни Гарсия во время поединка за звание официального претендента на титул чемпиона мира WBC в полусреднем весе.
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