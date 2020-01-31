Украинский боксер вызвал на ринг известного блогера

31 января, 2020, 12:21

Украинский боксер Иван Редкач бросил вызов известному youtube-блогеру Джейку Полу

Об этом боксер сообщил в Instagram.

"Джейк Пол, я готов драться с тобой одной рукой. Давайте устроим это", - написал Редкач.

Джейк Пол имеет 19,7 млн подписчиков в youtube. Сегодня, 31 января, он провел поединок против другого блогера AnEsonGib. Блогер нокаутировал оппонента в первом раунде. Бой состоялся в Майами.