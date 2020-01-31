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Espreso.tvСпортУкраинская тяжелоатлетка выиграла Кубок мира в Риме

Украинская тяжелоатлетка выиграла Кубок мира в Риме


фото: twitter.com/OlympicUA
Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала победительницей Кубка мира в категории до 76 кг

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на официальную страницу Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook.

Первую в карьере победу в Кубке мира украинке принесли успешные попытки на 106 кг в рывке и 130 кг в толчке.

У мужчин среди украинцев в Риме лучшим стал Илья Куликов, который занял пятое место, подняв в рывке 145 кг и 187 кг в толчке.

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