Украинская тяжелоатлетка выиграла Кубок мира в Риме

31 января, 2020, 14:52

Украинская тяжелоатлетка Ирина Деха стала победительницей Кубка мира в категории до 76 кг

Об этом сообщает ua-football со ссылкой на официальную страницу Федерации тяжелой атлетики Украины в Facebook.

Первую в карьере победу в Кубке мира украинке принесли успешные попытки на 106 кг в рывке и 130 кг в толчке.

У мужчин среди украинцев в Риме лучшим стал Илья Куликов, который занял пятое место, подняв в рывке 145 кг и 187 кг в толчке.