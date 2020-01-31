Украина и Великобритания почти согласовали новое торговое соглашение

31 января, 2020, 17:49

Заместитель министра развития, экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Украина и Великобритания почти согласовали текст нового торгового соглашения между странами

Об этом он написал на своей странице в Facebook .

По его словам, с 1 января 2021 года между Украиной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле.

"Готовясь к жесткому Brexit мы уже согласовали текст этого соглашения. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", - написал Качка.

Также заместитель министра отметил, что после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) в торговых отношениях между Украиной и Британией ничего не меняется, так как до 31 декабря 2020 года между странами действует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Напомним, 31 января после 23:00 по Гринвичу Великобритания, которая вступила в ЕС в 1973 году, больше не будет государством-членом и будет считаться третьей страной. В течение переходного периода, который начнется немедленно, Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена ​​в институтах Евросоюза.