Украина и Великобритания почти согласовали новое торговое соглашение
Об этом он написал на своей странице в Facebook .
По его словам, с 1 января 2021 года между Украиной и Великобританией будет действовать соглашение о свободной торговле.
"Готовясь к жесткому Brexit мы уже согласовали текст этого соглашения. Теперь у нас есть дополнительное время для того, чтобы усовершенствовать некоторые его элементы", - написал Качка.
Также заместитель министра отметил, что после выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) в торговых отношениях между Украиной и Британией ничего не меняется, так как до 31 декабря 2020 года между странами действует Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
Напомним, 31 января после 23:00 по Гринвичу Великобритания, которая вступила в ЕС в 1973 году, больше не будет государством-членом и будет считаться третьей страной. В течение переходного периода, который начнется немедленно, Великобритания продолжит применять законы ЕС, но больше не будет представлена в институтах Евросоюза.