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Espreso.tvОбществоУкраина передала Международному уголовному суду список топ-чиновников РФ, которые выживают украинцев из Крыма

Украина передала Международному уголовному суду список топ-чиновников РФ, которые выживают украинцев из Крыма


фото: rfe
Прокуратура АР Крым направила в Международный уголовный суд сообщение о принудительном перемещении населения полуострова оккупационными властями

Об этом рассказал глава прокуратуры Игорь Поночовный, сообщает Укринформ.

Как отметил прокурор, незаконные обыски, задержания и лишения свободы на полуострове создали атмосферу страха и неопределенности, а это, в свою очередь, заставляет проукраинское населения покидать оккупированную территорию.

"Конечной целью преступлений, совершаемых в Крыму в отношении гражданского населения, является полное вытеснение проукраински настроенных людей с полуострова и замещение их населением из России", - сказал Поночовный.

По его словам, в сообщении указан перечень должностных лиц Российской Федерации, ответственных за нарушение прав человека в Крыму.

"Мы предоставили перечень из 14 представителей высшего государственного руководства Российской Федерации, которые должны отвечать за совершенные преступления", - отметил прокурор.

Он уточнил, что данное сообщение о преступлениях оккупационных властей в Крыму является уже седьмым, которое прокуратура АР Крым направила в МУС.

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