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Espreso.tvОбществоУкраина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, - Зеленский

Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Украина активно взаимодействует со США для успешного реформирования оборонной промышленности

Об этом на брифинге с госсекретарем США Майком Помпео заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Еспресо.TV.

"Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin. Речь шла и об усилении ВМС Украины благодаря катерам класса Island и укреплении противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимого вооружения", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина готова укреплять свою армию за счет покупки американских вооружений.

 

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