У резиденции Трампа произошла стрельба: двое на внедорожнике пытались прорваться через КПП
31 января, 2020, 22:34
Полиция задержала двух человек, которые пытались въехать на территорию резиденции президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" в штате Флорида
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC Miami.
"Полиция расследует инцидент у резиденции президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, во время которого транспортное средство якобы пыталось въехать в запретную зону, вынудив офицеров открыть огонь", - говорится в сообщении.
Черный внедорожник протаранил ограждение на нескольких КПП режимного объекта.
Полицейские открыли огонь, когда злоумышленник на авто пытались скрыться с места происшествия. К преследованию был привлечен вертолет.
В конце концов, полиция задержала двух человек, которые находились во внедорожнике. Личности задержанных пока не разглашаются.
Согласно графику, Дональд Трамп отправиться в резиденцию "Мар-а-Лаго" сегодня.
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