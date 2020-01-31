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Espreso.tvОбществоУ политзаключенных Лимешко и Дудки ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

У политзаключенных Лимешко и Дудки ухудшилось состояние здоровья, - Денисова


фото: rfe
Состояние здоровья украинских политзаключенных Геннадия Лимешко и Владимира Дудки ухудшается

Об этом написала Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она отметила, что Лимешко, который содержится в "ФКУ ИК-6 ФСИН России по Ставропольскому краю" сообщил об ухудшении состояния здоровья. В частности его беспокоит постоянная зубная боль и боли в суставах.

Несмотря на тяжелое состояние здоровья, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи Лимешко.

Кроме того, он сообщил, что сотрудники исправительного учреждения применяют к нему моральное и психологическое давление: "говорят, что его нужно убить, ведь он принял ислам".

"Более того, постоянно унижают его достоинство и уже несколько раз поджигали на голове шапку. Он опасается за свою жизнь!" - пишет Денисова.

Она также отметила, что Владимир Дудка, которого удерживают в "ФКУ ИК 11 ФСИН России по Ставропольский края" также сообщает о сильном ухудшении состояния здоровья. У него постоянные головные боли на фоне высокого артериального давления. Сыпь, которая была на теле - не лечится. Из-за этого усилился зуд.

 

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