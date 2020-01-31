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Espreso.tvСпортТрансфер французского футболиста отменили из-за коронавируса

Трансфер французского футболиста отменили из-за коронавируса


фото: Reuters
Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе не перейдет в китайский клуб из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, римский клуб договорился с командой из Китая о переходе 30-летнего Пасторе и решил вопрос о выплате зарплаты игроку, но сделка сорвалась из-за заболевания, которое распространилось в азиатской стране.

Число больных в Китае превысило 9,5 тыс. человек. Известно о более чем 200 погибших.

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