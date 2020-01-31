Трансфер французского футболиста отменили из-за коронавируса
31 января, 2020, 14:12
Хавбек "Ромы" Хавьер Пасторе не перейдет в китайский клуб из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, римский клуб договорился с командой из Китая о переходе 30-летнего Пасторе и решил вопрос о выплате зарплаты игроку, но сделка сорвалась из-за заболевания, которое распространилось в азиатской стране.
Число больных в Китае превысило 9,5 тыс. человек. Известно о более чем 200 погибших.
- Напомним, 27 января организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине отменил церемонию старта обратного отсчета времени до соревнований из-за вспышки коронавируса.
Читайте также
-
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-
-
Читайте также
-
-
27 января, 2020 Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста
-