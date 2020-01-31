Суды по ПриватБанку: Верховный Суд отложил рассмотрение дела Суркисов на неопределенный срок

31 января, 2020, 14:32

31 января Большая палата Верховного Суда отложила на неопределенный срок рассмотрение дела по иску семьи Суркисов

Об этом сообщает издание "НВ" .

31 января Большая палата Верховного Суда по ходатайству Кабмина отложила на неопределенный срок рассмотрение дело по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Под судом проходил митинг политической партии "Демократична сокира", которая выразила протест против возможного решения суда в пользу Суркисов. В партии считают, что иск Суркисов по Приватбанку незаконный, поскольку они являются связанными лицами с олигархом Коломойским.