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Espreso.tvОбществоСуды по ПриватБанку: Верховный Суд отложил рассмотрение дела Суркисов на неопределенный срок

Суды по ПриватБанку: Верховный Суд отложил рассмотрение дела Суркисов на неопределенный срок


фото: 5.ua
31 января Большая палата Верховного Суда отложила на неопределенный срок рассмотрение дела по иску семьи Суркисов

Об этом сообщает издание "НВ" .

31 января Большая палата Верховного Суда по ходатайству Кабмина отложила на неопределенный срок рассмотрение дело по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Под судом проходил митинг политической партии "Демократична сокира", которая выразила протест против возможного решения суда в пользу Суркисов. В партии считают, что иск Суркисов по Приватбанку незаконный, поскольку они являются связанными лицами с олигархом Коломойским.

  • Напомним, 9 января ПриватБанк обжаловал взыскание почти 22 млн в пользу завода Коломойского
  • 10 января стало известно, что слушания по существу в Высоком суде Лондона по иску к экс-собственникам ПриватБанка Коломойского и Боголюбова в деле выведения почти $2 млрд состоится в 2021 году
  • 17 января стало известно, что бывшие владельцы ПриватБанка в течение декабря-января подали 285 новых судебных исков, в которых пытаются отменить национализацию ПриватБанка
  • 29 января в совместном заявлении по результатам 6-го заседания Совета ассоциации между Украиной и Европейским Союзом премьер-министр Украины Алексей Гончарук подтвердил незыблемость национализации Приватбанка
  • 30 января Нацбанк выиграл еще один суд по национализации Приватбанка
     
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