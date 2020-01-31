Суд ЕС не будет решать спор Хорватии и Словении по морской границе

31 января, 2020, 11:33

Суд ЕС не имеет юрисдикции решать пограничный спор между Словенией и Хорватией по морской границе в Пиранском заливе

Такое судебное решение было объявлено в пятницу, 31 января, сообщает Балканский обозреватель.

Согласно позиции суда, ни арбитражное соглашение между странами, ни арбитражное решение не является частью закона Европейского Союза.

Словения в своем обращении в Суд ЕС утверждала, что невыполнение Хорватией принятого два года назад арбитражного решения нарушает законодательство ЕС.

В то же время суд Евросоюза отметил, что в соответствии с Договором о ЕС две страны обязаны работать над достижением окончательного правового урегулирования этого спора в соответствии с международным правом.