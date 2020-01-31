Суд ЕС не будет решать спор Хорватии и Словении по морской границе
Такое судебное решение было объявлено в пятницу, 31 января, сообщает Балканский обозреватель.
Согласно позиции суда, ни арбитражное соглашение между странами, ни арбитражное решение не является частью закона Европейского Союза.
Словения в своем обращении в Суд ЕС утверждала, что невыполнение Хорватией принятого два года назад арбитражного решения нарушает законодательство ЕС.
В то же время суд Евросоюза отметил, что в соответствии с Договором о ЕС две страны обязаны работать над достижением окончательного правового урегулирования этого спора в соответствии с международным правом.
В июне 2017 г. Арбитражный суд в Гааге вынес решение по спору между Хорватией и Словенией вокруг морской границы в Пиранском заливе на севере Адриатического моря, который ведется с 1991 года.
Хорватия настаивала на проведении границы внутри бухты, тогда как Словения считает, что это закроет ей доступ к морю. Суд отдал Словении около 75% воды Пиранского залива, как того и просила Любляна.
Загреб заявил, что не будет признавать решение Арбитражного суда в Гааге - еще в 2015 году Хорватия вышла из договора об арбитраже, обвинив Словению в грубом нарушении судебного процесса.
Причиной стало обнародование аудиозаписей разговоров между членом арбитражного суда от Словении и представителем МИД Словении. Они обсуждали, как повлиять на решение суда в пользу своей страны.
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