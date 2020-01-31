 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСуд ЕС не будет решать спор Хорватии и Словении по морской границе

Суд ЕС не будет решать спор Хорватии и Словении по морской границе


фото: reuters
Суд ЕС не имеет юрисдикции решать пограничный спор между Словенией и Хорватией по морской границе в Пиранском заливе

Такое судебное решение было объявлено в пятницу, 31 января, сообщает Балканский обозреватель.

Согласно позиции суда, ни арбитражное соглашение между странами, ни арбитражное решение не является частью закона Европейского Союза.

Словения в своем обращении в Суд ЕС утверждала, что невыполнение Хорватией принятого два года назад арбитражного решения нарушает законодательство ЕС.

В то же время суд Евросоюза отметил, что в соответствии с Договором о ЕС две страны обязаны работать над достижением окончательного правового урегулирования этого спора в соответствии с международным правом.

В июне 2017 г. Арбитражный суд в Гааге вынес решение по спору между Хорватией и Словенией вокруг морской границы в Пиранском заливе на севере Адриатического моря, который ведется с 1991 года.

Хорватия настаивала на проведении границы внутри бухты, тогда как Словения считает, что это закроет ей доступ к морю. Суд отдал Словении около 75% воды Пиранского залива, как того и просила Любляна.

Загреб заявил, что не будет признавать решение Арбитражного суда в Гааге - еще в 2015 году Хорватия вышла из договора об арбитраже, обвинив Словению в грубом нарушении судебного процесса.

Причиной стало обнародование аудиозаписей разговоров между членом арбитражного суда от Словении и представителем МИД Словении. Они обсуждали, как повлиять на решение суда в пользу своей страны.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 января, 2020 пятница

больше новостей

31 января, 2020 пятница

30 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать