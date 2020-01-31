Студенты не смогут покупать билеты со скидкой онлайн до 2 февраля, - Укрзализныця
31 января, 2020, 16:38
В связи с техническими работами в реестрах Министерства образования и науки 31 января-2 февраля 2020 года студенты не смогут приобрести билеты онлайн по студенческому билету со скидкой 50%
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.
Отмечается, что скидка все же будет действовать при покупке билетов в кассах вокзалов.
"Эта услуга будет недоступна в онлайн-сервисах покупки железнодорожных билетов с 17:00 31 января до 15:00 2 февраля", - сообщили в Укрзализныце.
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